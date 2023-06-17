İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! Artık ücret alınmayacak: O tarihler arasına dikkat

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler için sevindirici bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu olan 17-18 Haziran tarihleri arasında YKS adaylarına toplu ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sunacak. Öğrenciler, sınav belgelerini ve görevli belgelerini göstererek toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ







İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı, YKS'ye girecek olan öğrencilerin sınav günü stresini biraz da olsa azaltacak ve ulaşım masraflarını karşılamada yardımcı olacak. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, öğrencilerin sınav merkezlerine rahatlıkla ve ekonomik olarak ulaşmalarını sağlayacak.



Ayrıca, belediyenin resmi açıklamasında belirtildiği gibi, ücretsiz ulaşım hizmeti sınavın başlamasından 2 saat önce başlayacak ve sınavın bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecektir. Bu süre öğrencilere sınav saatlerine yetişmeleri ve sınavdan sonra da evlerine dönüşlerinde toplu taşımayı kullanmaları için yeterli bir zaman dilimi sağlayacaktır.