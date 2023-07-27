İstanbullu vatandaşlara felaket alarmı! Saat 08.00'dan itibaren sakın yapmayın
26 Temmuz Çarşamba gününde uygulanacak olan İstanbul elektrik kesintileri için açıklama yapıldı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından kesintinin olacağı ilçeler belli oldu.
Bahçelievler: Merkez ve Celal Nuri sokakta 13:00’da kesinti başlayacak ve 16:00’da kesinti bitecek.
Şişli: Merkez, Bozkurt mahallesi, Baruthane, Baysungur, Bilezikçi, Ergenekon, Kurtuluş sokakta 12:00’da kesinti başlayacak ve 15:00’da kesinti bitecek.
Bahçelievler: Merkez ve Soğanlı, Sıraevler Çıkmazı, Tezer, Yiğiter sokakta 11:04’de kesinti başlayacak ve 14:04’te bitecek.
Güngören: Merkez ve Mehmet Nesih Özmen mahallesinde 11:00’da kesinti başlayacak ve 14:00’da bitecek.
Bahçelievler: Merkez, Soğanlı mahallesi, Halide edip Adıvar ve Hızır sokakta 10:00’da kesinti başlayacak ve 13:00’da bitecek.
Beyoğlu: Merkez ve Piripaşa mahallesinde 10:00’da kesinti başlayacak ve 17:00’da bitecek.
Beyoğlu: Merkez ve Asmalı Mescit, Gönül, Balyoz, Müeyyet, Orhan Adlı Apaydın sokakta 10:00’da kesinti başlayacak ve 15:00’da bitecek.
Çatalca: Çakıl mahallesinde 10:00’da kesinti başlayacak ve 13:00’da bitecek.
Çatalca: Merkez ve Ercan Köyü, Meslek Çıkmazı, Muntazam, İzzetbaba sokakta 10:00’da kesinti başlayacak ve 16:00’da bitecek.
Silivri: Merkez ve Fevzipaşa mahallesinde 10:00’da kesinti başlayacak ve 15:00’da bitecek.
Şişli: Merkez ve 19 Mayıs mahallesinde 10:00’da kesinti başlayacak ve 18:00’da bitecek.