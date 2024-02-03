İstanbullular tetikte olsun! O gün ve saatte tüm şehir beyaza bürünecek!

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası başta İstanbul olmak kaydıyla Marmara bölgesini etkileyecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına ve tipik kış değerlerine düşmesinin beklendiği belirtildi. Bu durumda İstanbul'un her yerinde yağmur yağacak.

Pazar günü kar yağacak!





Açıklamada, cumartesi günü yağmur olması beklenen yağışın, pazar gününden itibaren karla karışık yağmura, akşam saatlerinden itibaren de kara dönüşmesinin beklendiği belirtildi. Pazartesi öğlene kadar yer yer kar yağabileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca İstanbul'da sıcaklıkların 31 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinde 2 ila 5 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.