İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin takip ettiği bir duyuru yaparak İstanbul için sürpriz bir tarih verdi. Bu duyuru, bir anda fırlayacak, herkesin şahit olacağı bir olayı işaret ediyordu.

SICAKLIKLAR BİR ANDA YÜKSELECEK





Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a ilişkin beklenen hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Şen'in ifadelerine göre, Pazartesi gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak ülkeye bahar havası giriş yapacak. İstanbul'da ise bugün sabah saatlerinde kuvvetli yağmurların yaşanacağını belirten Şen, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artacağını ve 20°C'ye kadar çıkacağını öngördü. Diğer büyük şehirlerdeki hava durumu da paylaşılan bilgiler arasındaydı. İzmir'de yağmurlu bir gün beklenirken sıcaklık 15°C olacaktı. Ankara ve Antalya'da da yağmurlu bir havanın etkili olacağını belirten Şen, Ankara'da sıcaklığın 13°C, Antalya'da ise öğlen saatlerinde kuvvetlenen yağmurlarla birlikte sıcaklığın 17°C olacağını duyurdu.

