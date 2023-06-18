İstanbul'un 6 ilçesine kötü haber! 1 gün boyunca sular yok: O tarihte başlıyor

İstanbul'un 6 ilçesi için kötü haber geldi. İSKİ tarafından yapılan paylaşım üzerinde Pazartesi günü o ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Çalışmalardan ötürü su kesintisi yaşanırken 19 Haziran'da su olmayacak ilçeler haberimizde.