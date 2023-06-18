  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul'un 6 ilçesine kötü haber! 1 gün boyunca sular yok: O tarihte başlıyor

İstanbul'un 6 ilçesine kötü haber! 1 gün boyunca sular yok: O tarihte başlıyor

Yayınlanma:
İstanbul'un 6 ilçesine kötü haber! 1 gün boyunca sular yok: O tarihte başlıyor
İstanbul'un 6 ilçesi için kötü haber geldi. İSKİ tarafından yapılan paylaşım üzerinde Pazartesi günü o ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Çalışmalardan ötürü su kesintisi yaşanırken 19 Haziran'da su olmayacak ilçeler haberimizde.

İSKİ açıklama üzerine resmi yayımlamada 19 Haziran Salı günü sabah 06.00'dan başlayarak ertesi gün 20 Haziran Çarşamba 06.00'a kadar kesinti yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'da yaşayanlara kötü haber gelirken su olmayacak ilçeler belli oldu. İşte detaylar...

SU KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER

ESENYURT

Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

BAŞAKŞEHİR

Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

İstanbul su kesintisi

ARNAVUTKÖY

Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

ÇATALCA

Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

AVCILAR

Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

BÜYÜKÇEKMECE

Karaağaç Mahallesi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Ay sonuna kadar mutlaka başvurun! Elektrik, su, doğalgaz faturasında indirim yapılacak!
Ay sonuna kadar mutlaka başvurun! Elektrik, su, doğalgaz faturasında indirim yapılacak!
İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!
İnternetten ürün satın alanlar dikkat! Eğer kargoya daha verilmediyse bu olmuş olabilir!
Sondakika! Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Sondakika! Çorum'da Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı
Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Başladı
İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! Artık ücret alınmayacak: O tarihler arasına dikkat
İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! Artık ücret alınmayacak: O tarihler arasına dikkat
Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu
Devletten milyonlarca vatandaşa bayram hediyesi! O tarihten itibaren ücretsiz olacak: Tek tek duyuruldu
İstanbukart ile toplu taşıma kullananlar dikkat! 31 Ağustos'a kadar süreniz var: Para iadesi yapılacak
İstanbukart ile toplu taşıma kullananlar dikkat! 31 Ağustos'a kadar süreniz var: Para iadesi yapılacak