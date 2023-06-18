İstanbul'un 6 ilçesine kötü haber! 1 gün boyunca sular yok: O tarihte başlıyor
İSKİ açıklama üzerine resmi yayımlamada 19 Haziran Salı günü sabah 06.00'dan başlayarak ertesi gün 20 Haziran Çarşamba 06.00'a kadar kesinti yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'da yaşayanlara kötü haber gelirken su olmayacak ilçeler belli oldu. İşte detaylar...
SU KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER
ESENYURT
Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.
BAŞAKŞEHİR
Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.
ARNAVUTKÖY
Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.
ÇATALCA
Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.
AVCILAR
Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.
BÜYÜKÇEKMECE
Karaağaç Mahallesi
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