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İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine duyuruldu! tüm gün devam edecek

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İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine duyuruldu! tüm gün devam edecek
İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanları yakından ilgilendiren haber geldi. BEDAŞ açıklamasında bugün İstanbul'da planlı kesinti olacağı bilgisi verildi. İşte kesinti bilgileri...

BEDAŞ, bugün elektrik kesintisi olacağını ilçeleri tek tek açıkladı. İstanbul'da yaşanacak olan kesinti planlı olarak meydana gelirken birçok ilçe ise karanlığa bürünecek. İşte o ilçeler haberimizde yer almaktadır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

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Yaşam
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