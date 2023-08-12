İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine duyuruldu! tüm gün devam edecek

BEDAŞ, bugün elektrik kesintisi olacağını ilçeleri tek tek açıkladı. İstanbul'da yaşanacak olan kesinti planlı olarak meydana gelirken birçok ilçe ise karanlığa bürünecek. İşte o ilçeler haberimizde yer almaktadır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER















