  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul'un bu ilçe ve mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Kovaları doldurun: O saate kadar sürecek

İstanbul'un bu ilçe ve mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Kovaları doldurun: O saate kadar sürecek

Yayınlanma:
İstanbul'un bu ilçe ve mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Kovaları doldurun: O saate kadar sürecek
İstanbul sakinlerini doğrudan ilgilendiren bir konuda önemli bir duyuru yapıldı. BEDAŞ, resmi web sitesi üzerinden günlük olarak İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair bilgilendirme sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşayanlar için 12 Ağustos tarihine yönelik bir uyarı yapıldı. İşte tüm detaylar...

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'daki elektrik kesintilerine ilişkin güncel bilgileri düzenli olarak resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul'da yaşayanlar için 12 Ağustos tarihine yönelik bir uyarı duyurusu gerçekleştirildi. BEDAŞ'ın yaptığı açıklamada ayrıntılar şu şekildedir:

İSTANBUL KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER

ELEKTRİK

ELEKTRİK

ELEKTRİK

ELEKTRİK

Yaşam
65 yaş üzerine Cumartesi, Pazar, Pazartesi uyarısı! Saat 17.00'a kadar devam edecek
65 yaş üzerine Cumartesi, Pazar, Pazartesi uyarısı! Saat 17.00'a kadar devam edecek
ATM'den para çekerken iki kez düşünün! Şimdiye kadar kimse fark etmedi: Büyük sırrı o isim çözdü
ATM'den para çekerken iki kez düşünün! Şimdiye kadar kimse fark etmedi: Büyük sırrı o isim çözdü
Trafikte bunu yapanlar yandı! Evden çıkmadan kontrol edin: 1.980 TL cezası var
Trafikte bunu yapanlar yandı! Evden çıkmadan kontrol edin: 1.980 TL cezası var
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da 0-6 yaş ve 65 yaş üzerine uyarı yağdı! Dışarı çıkan felaketi yaşayacak
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da 0-6 yaş ve 65 yaş üzerine uyarı yağdı! Dışarı çıkan felaketi yaşayacak
Ankara'dan İstanbul'a ışık hızıyla gitmek mümkün! Bakanlık YHT müjdesini patlattı
Ankara'dan İstanbul'a ışık hızıyla gitmek mümkün! Bakanlık YHT müjdesini patlattı
Milyonlarca kişiye duyuruldu! 15 Ağustos'a kadar başvurmayanın hakkı iptal olacak!
Milyonlarca kişiye duyuruldu! 15 Ağustos'a kadar başvurmayanın hakkı iptal olacak!
Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! Tapunuzda bunlar yazıyorsa eyvah! Bu detayı bilmeyenin evi elden gidebilir
Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! Tapunuzda bunlar yazıyorsa eyvah! Bu detayı bilmeyenin evi elden gidebilir