İstanbul'un bu ilçe ve mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Kovaları doldurun: O saate kadar sürecek
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İstanbul sakinlerini doğrudan ilgilendiren bir konuda önemli bir duyuru yapıldı. BEDAŞ, resmi web sitesi üzerinden günlük olarak İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair bilgilendirme sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşayanlar için 12 Ağustos tarihine yönelik bir uyarı yapıldı. İşte tüm detaylar...
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'daki elektrik kesintilerine ilişkin güncel bilgileri düzenli olarak resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul'da yaşayanlar için 12 Ağustos tarihine yönelik bir uyarı duyurusu gerçekleştirildi. BEDAŞ'ın yaptığı açıklamada ayrıntılar şu şekildedir:
İSTANBUL KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER
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