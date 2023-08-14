İstanbul'un bu ilçe ve mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Kovaları doldurun: O saate kadar sürecek

İstanbul sakinlerini doğrudan ilgilendiren bir konuda önemli bir duyuru yapıldı. BEDAŞ, resmi web sitesi üzerinden günlük olarak İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair bilgilendirme sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşayanlar için 12 Ağustos tarihine yönelik bir uyarı yapıldı. İşte tüm detaylar...