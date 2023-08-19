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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar tası toprağı toplayıp gidecek! Naci Görür'den korkutan sözler

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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar tası toprağı toplayıp gidecek! Naci Görür'den korkutan sözler
Olası bir Marmara depremi hakkında barajların riskli durumda olduğunu belirten Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Naci Görür, İstanbul'da olası tehlikeli bölgeleri anlattı. Marmara depremi ihtimalinde barajların riskli olduğunu ifade etti. Önemli uyarılar yaptı. İşte detaylar...

depremi

İSTANBUL DEPREMİ İHTİMALİ RİSKLERİ ANLATTI

Bakırköy Florya'da, 'Afete Dayanıklı Şehir 17 Ağustos Anma Programı' çerçevesinde önemli bir panel düzenlendi. Bu etkinlikte, Prof. Dr. Naci Görür, katılımcılarla bir araya gelerek 'Deprem ve İstanbul' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Görür'ün panelde yaptığı konuşmada, gelecekte beklenen 'Marmara Depremi' ve 'İstanbul Depremi' hakkında ciddi uyarılar ve bilgilendirmelerde bulundu. İşte diğer ayrıntılar...

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Özellikle İstanbul'un içme suyu ihtiyacını sağlayan barajlarla ilgili büyük bir riskin altını çizen Görür, konuşmasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde görev yaptığını ve 14 adet barajdan 7 tanesinin ciddi bir tehlike arz ettiğini açıkladı. Bu barajların, bir deprem durumunda büyük tehlike oluşturabileceğini ve hatta depremin kendisini tetikleyebileceğini belirtti.

Görür, "İSKİ’nin barajlarında ben de görev yaptım. 14 tane barajın, 7'si çok tehlikeli. Yani bu depremi çıkartır veya çıkartmaz." şeklinde vurgulayarak, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu uyarılar, İstanbul'un depreme karşı dayanıklılığı ve hazırlıklılığı konusunda topluma önemli bir farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Panel, Prof. Dr. Naci Görür'ün deneyimleri ve uzmanlığı ışığında, İstanbul'un deprem riskine dair önemli bilgileri aktarmasıyla büyük bir ilgi ve öneme sahipti. Özellikle İstanbul gibi deprem riski taşıyan bölgelerde bu tür etkinlikler, halkın bilinçlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunuyor.

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