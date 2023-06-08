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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlara kötü haber! 21 ilçede elektrikler kesilecek: Mumları hazırlayın

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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlara kötü haber! 21 ilçede elektrikler kesilecek: Mumları hazırlayın
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. 8 Haziran Perşembe günü İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte kesintinin yaşanacağı bölgeler ve kesinti saatleri...

İstanbul'da, vatandaşların elektrik sıkıntısı yaşamaması için planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaları yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), ekiplerin güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için belirlenen saat aralıklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. 8 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bu ilçelerdeki yerler aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul'da elektrik sıkıntılarının önüne geçmek ve güvenli bir elektrik dağıtımı sağlamak amacıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. BEDAŞ, ekiplerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için belirlenen saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Bu kesintilerin amacı, enerji sistemindeki düzenlemeleri yapmak ve daha sağlıklı bir elektrik altyapısı oluşturmaktır. 8 Haziran Perşembe günü belirtilen ilçelerde yaşanacak elektrik kesintisiyle birlikte BEDAŞ, vatandaşların bilgilendirilmesi ve olası sıkıntıların en aza indirilmesi için titizlikle çalışmaktadır.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER

elektrik kesinitis

AVCILAR:

ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN sokakları (12:00-14:00 saatleri arasında),

KARTOPU, MİGROS, OSMANPAŞA sokakları (13:00-17:00 saatleri arasında).

BAĞCILAR:

Ataköy 2-5-6. Kısım mahallesindeki RAUF ORBAY sokak,

Demirkapı mahallesindeki 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sokakları,

Başakşehir mahallesindeki ILGAZ sokak (09:00-12:00 saatleri arasında),

Demirkapı mahallesindeki 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610. sokakları (09:00-17:00 saatleri arasında).

Kesinti ile alakalı daha fazla bilgiye ulaşmak için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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