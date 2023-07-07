İstanbul'un o ilçeleri için duyuru yapıldı! Saatlerce elektrik kesilecek: İşte karanlığa gömülecek ilçeler

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleriyle yapılmaktadır. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır. Bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleriyle yapılmaktadır.







Çatalca ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nde bulunan Bentler, Karlıova ve İstasyon sokaklarında, 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı şekilde Çatalca ilçesinin Merkez-Kaleiçi Mahallesi'nde yer alan bazı sokaklarda ve Esenyurt ilçesinin Talatpaşa Mahallesi'nde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu gibi ilçelerde de elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.





Kesinti çalışmaları, İstanbul'daki elektrik altyapısının güvenli ve sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla planlanmıştır. Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Elektrik kesintileri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlanan bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecektir. Kesintilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılması, elektrik altyapısının güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak amacını taşımaktadır. Vatandaşların kesinti süresince dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önemlidir. Bu sayede kesintilerin etkisi en aza indirilebilir ve elektrik hizmetinin daha iyi bir şekilde sunulması sağlanabilir.