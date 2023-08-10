İstenmeyen tüylere 4 malzemeyle son! Epilasyon masrafından kurtaracak

Yüzdeki istenmeyen tüyler için ceviz kürü tercih edilirken uzmanlar tarafından nasıl kullanılacağı bilgisi verildi. İstenmeyen tüyler için yapılması gerekenler...

CEVİZ KÜRÜ

Son dönemlerde uzmanların en çok üzerinde durduğu konu istenmeyen tüyler olurken kesin sonuçlar ortaya çıktı. Ceviz kabuğu, su ve gazlı bez kullanılarak hazırlanan kür yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olur.





HAZIRLANIŞI

-Avuç içine sığacak kadar ceviz kabuğu alınarak bir kap içerisine konulur

-Yakarak küle dönen kabuklar kimyasal maddelerden uzak durarak işleme geçilir.

-Temiz bir su bardağının içerisine küller eklenir ve 12 saat boyunca bekletilir.

-Oluşan sıvı tüylerin olduğu bölgeye pamuk yardımıyla sürülerek beklenir.

-Bekledikten sonra durulama işlemi yapılır.