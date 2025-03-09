İtalya'da Dünya Kadınlar Günü'ne Özel "Renk Renk Anadolu" Defilesi

İtalya'da Kadınlar Günü Kutlaması

İtalya'nın başkenti Roma'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Renk Renk Anadolu" defilesi gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Özel Davetli Katılımı

Defilenin açılışına Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük başta olmak üzere, Roma'daki iş, sanat ve diplomasi dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Kadınların Rolü Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Roma YEE Müdürü Salih Özer, kadınların Türk kültüründeki önemini vurgulayarak, onların sevgi ve merhametin simgesi olduğunu belirtti. Özer, kadınların aynı zamanda toplum ve ailelerin temel taşı olduğunu ifade etti.

Gelinlik Koleksiyonu Tanıtıldı

Özer, Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı şehirlerdeki gelinliklerin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile iş birliği yaparak bu defilede sunulacağını açıkladı. Ardından, davetlilere "Renk Renk Anadolu Gelinlik Koleksiyonu" tanıtıldı. Defile, büyük bir ilgiyle takip edildi.

Türk Mutfağından Lezzetler

Etkinliğin sonunda konuklara, Türk mutfağına özgü lezzetler ikram edildi. Bu özel etkinlik, kadınların değerini ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkardı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Renk Renk Anadolu" defilesi düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün "Renk Renk Anadolu Gelinlik Koleksiyonu" davetlilerin beğenisine sunuldu. Roma YEE Müdürü Salih Özer, defile öncesinde bir konuşma yaptı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Renk Renk Anadolu" defilesi düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün "Renk Renk Anadolu Gelinlik Koleksiyonu" davetlilerin beğenisine sunuldu. Roma YEE Müdürü Salih Özer, defile öncesinde bir konuşma yaptı.