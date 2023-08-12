İzmir Buca, Çeşme, Konak, Menemen ve o ilçelerde alarm verildi! Kovaları, şişeleri doldurun

İZSU, İzmir'deki 10 ilçede bugün (11 Ağustos) boyunca sürecek su kesintisi duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, milyonlarca vatandaşın yaşadığı bu ilçeler için uyarıda bulundu. Gün boyunca sürecek su kesintilerine karşı, su şişelerini doldurmak gibi hızlı önlemler almanız öneriliyor. İşte detaylar...





İZSU'DAN AÇIKLAMA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ OLACAK!

İzmir, Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alırken, İzmirli vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru İZSU tarafından yapıldı. Bugün (11 Ağustos), İzmir'in 10 ilçesinde gün boyunca sürecek olan su kesintisi duyuruldu. İZSU'nun açıklamasına göre, oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi uygulanacak. Bu durum toplamda 10 ilçeyi etkileyecek ve uzun saatler boyunca sürecek su kesintileri yaşanacak. Vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilecek bu kesintiler karşısında hemen önlem almak için su şişelerini doldurmak önemli bir adım olabilir. Özellikle sıcak havalarda susuz kalmamak için önceden tedbir almak, vatandaşların rahat bir gün geçirmelerini sağlayabilir. İZSU'nun bu duyurusu, İzmir'de yaşayan vatandaşların dikkate alması gereken bir konu olarak öne çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...





İZSU, Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alan İzmir'de yaşayan vatandaşları etkileyecek bir duyuru yaptı. Bugün (11 Ağustos) tüm ilçelerde gün boyu sürecek olan su kesintisi haberi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar sebebiyle bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapılacağını duyurdu. Toplam 10 ilçenin tamamını etkileyecek olan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle su kesintisi yaşanacak ilçelerde yaşayan vatandaşlar hemen önlem alarak su şişelerini doldurmalı ve suyun önemini göz önünde bulundurarak tedbirli davranmalıdır.

İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, kesinti yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri şu şekildedir:

Buca: 06:30 - 10:00 arası, 3 saat 30 dakika

Çeşme: 23:55 - 10:00 arası, 10 saat 5 dakika

Çiğli (Evka-2, Evka-6): 13:00 - 18:00 arası, 5 saat

Karşıyaka (Mavişehir): 08:45 - 09:45 arası, 1 saat

Kiraz (Örencik, Taşlıyatak): Sürekli kesinti

Kiraz (Yeni): 16:45 - 18:00 arası, 1 saat 15 dakika

Konak (Murat, Anadolu, Millet): 08:30 - 10:30 arası, 2 saat

Menderes (Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk): 09:15 - 16:30 arası, 7 saat 15 dakika

Menderes (Özdere): 16:00 - 23:00 arası, 7 saat

Menemen (Atatürk): 14:00 - 02:00 arası, 12 saat

Ödemiş (Kışla): Sürekli kesinti

Ödemiş (Gereli): 23:45 - 23:00 arası, 23 saat 15 dakika

Ödemiş (Yeniceköy, Karadoğan, Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak, Kemer, Birgi): 10:00 - 18:00 arası, 8 saat

Urla (Torasan): 18:00 - 21:00 arası, 3 saat

Vatandaşların bu süreçte su kesintilerine karşı dikkatli olmaları ve su ihtiyaçlarını karşılamak için gereken önlemleri almaları önemlidir.