İzmir Buca, Çeşme, Konak, Menemen ve o ilçelerde alarm verildi! Kovaları, şişeleri doldurun
İZSU, İzmir'deki 10 ilçede bugün (11 Ağustos) boyunca sürecek su kesintisi duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, milyonlarca vatandaşın yaşadığı bu ilçeler için uyarıda bulundu. Gün boyunca sürecek su kesintilerine karşı, su şişelerini doldurmak gibi hızlı önlemler almanız öneriliyor. İşte detaylar...
İZSU'DAN AÇIKLAMA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ OLACAK!
İzmir, Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alırken, İzmirli vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru İZSU tarafından yapıldı. Bugün (11 Ağustos), İzmir'in 10 ilçesinde gün boyunca sürecek olan su kesintisi duyuruldu. İZSU'nun açıklamasına göre, oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi uygulanacak. Bu durum toplamda 10 ilçeyi etkileyecek ve uzun saatler boyunca sürecek su kesintileri yaşanacak. Vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilecek bu kesintiler karşısında hemen önlem almak için su şişelerini doldurmak önemli bir adım olabilir. Özellikle sıcak havalarda susuz kalmamak için önceden tedbir almak, vatandaşların rahat bir gün geçirmelerini sağlayabilir. İZSU'nun bu duyurusu, İzmir'de yaşayan vatandaşların dikkate alması gereken bir konu olarak öne çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...
İZSU, Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alan İzmir'de yaşayan vatandaşları etkileyecek bir duyuru yaptı. Bugün (11 Ağustos) tüm ilçelerde gün boyu sürecek olan su kesintisi haberi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar sebebiyle bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapılacağını duyurdu. Toplam 10 ilçenin tamamını etkileyecek olan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle su kesintisi yaşanacak ilçelerde yaşayan vatandaşlar hemen önlem alarak su şişelerini doldurmalı ve suyun önemini göz önünde bulundurarak tedbirli davranmalıdır.
İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, kesinti yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri şu şekildedir:
Buca: 06:30 - 10:00 arası, 3 saat 30 dakika
Çeşme: 23:55 - 10:00 arası, 10 saat 5 dakika
Çiğli (Evka-2, Evka-6): 13:00 - 18:00 arası, 5 saat
Karşıyaka (Mavişehir): 08:45 - 09:45 arası, 1 saat
Kiraz (Örencik, Taşlıyatak): Sürekli kesinti
Kiraz (Yeni): 16:45 - 18:00 arası, 1 saat 15 dakika
Konak (Murat, Anadolu, Millet): 08:30 - 10:30 arası, 2 saat
Menderes (Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk): 09:15 - 16:30 arası, 7 saat 15 dakika
Menderes (Özdere): 16:00 - 23:00 arası, 7 saat
Menemen (Atatürk): 14:00 - 02:00 arası, 12 saat
Ödemiş (Kışla): Sürekli kesinti
Ödemiş (Gereli): 23:45 - 23:00 arası, 23 saat 15 dakika
Ödemiş (Yeniceköy, Karadoğan, Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak, Kemer, Birgi): 10:00 - 18:00 arası, 8 saat
Urla (Torasan): 18:00 - 21:00 arası, 3 saat
Vatandaşların bu süreçte su kesintilerine karşı dikkatli olmaları ve su ihtiyaçlarını karşılamak için gereken önlemleri almaları önemlidir.