İzmir, Bursa, İstanbul için 16 gün uyarısı geldi! Öğrenenler çok üzülecek

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından İstanbul, Bursa ve İzmir için "Eyvah ki eyvah" dedirten bir haber verdi. Ökten, bu illerimizin yağış haritasında gri bölgede kaldığını dile getirdi.

İzmir, Bursa, İstanbul için 16 gün uyarısı geldi! Öğrenenler çok üzülecek
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İstanbul, Bursa ve İzmir için önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla ilgili meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Haritada gri bölgede kalan bu üç şehir için "Eyvah ki ne eyvah" ifadesini kullanan Ökten, vatandaşları yağışların olası etkilerine karşı uyardı. İşte detaylar...

yağışlı hava

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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi önemli şehirlerimiz, 16 günlük yağış haritasında gri bölgede yer alıyor. Gri bölge, aşırı yağışları işaret ediyor ve bu durumun ilerleyen günlerde afet boyutlarına ulaşabileceği anlamına geliyor.

Ökten, "Önümüzdeki 16 günlük süreçte bu illerimiz için daha fazla yağış bekleniyor. Gri bölgeler aşırı yağışlara maruz kalabilir, bu durum İstanbul, Bursa ve İzmir'i de içeriyor..." şeklinde uyarıda bulundu. Gri bölgede kalmanın, şehirlerin yoğun yağış ve olası afetlere karşı daha fazla hassas olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Bu uyarılarla birlikte, halkın önlem alması, sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması önem arz etmektedir. Meteoroloji uzmanının vurguladığı gibi, gri bölgede kalan İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirler, yağışlara karşı dikkatli olmalı ve alınacak tedbirleri gözden geçirmelidir. Yağışlarla birlikte olası afetlere karşı toplumsal bilincin arttırılması ve güvenli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

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