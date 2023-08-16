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  3. İzmir Çeşme, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Dikili ilçelerine duyuruldu! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İzmir Çeşme, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Dikili ilçelerine duyuruldu! Asıl tehlike şimdi başlıyor

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İzmir Çeşme, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Dikili ilçelerine duyuruldu! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Meteorolog Kerem Ökten, İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikil, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun ve Karşıyaka bölgelerini uyararak, "Sizin için herşey daha yeni başlıyor." diye konuştu.

Türkiye bir kez daha sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Meteorologlardan şehirlerimizin sıcak havanın etkisi altına girdiğine dair birer birer uyarılar da gelmeye başladı. Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir ve bölgelerinden önemli haberleri paylaştı.

"HAVALAR DAHA ÇOK ISINACAK"

Meteorolog Kerem Ökten

Meteorolog Kerem Ökten,

Meteorolog Kerem Ökten, İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikil, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun ve Karşıyaka ile ilgili mesajı şöyle:

 "İzmir. Her şey daha yeni başlıyor. Havalar ısınıyor. En azından arada bir rüzgar imdadına yetişiyor..."

Yaşam
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