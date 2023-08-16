İzmir Çeşme, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Dikili ilçelerine duyuruldu! Asıl tehlike şimdi başlıyor

Türkiye bir kez daha sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Meteorologlardan şehirlerimizin sıcak havanın etkisi altına girdiğine dair birer birer uyarılar da gelmeye başladı. Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir ve bölgelerinden önemli haberleri paylaştı.

"HAVALAR DAHA ÇOK ISINACAK"





Meteorolog Kerem Ökten,

Meteorolog Kerem Ökten, İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikil, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun ve Karşıyaka ile ilgili mesajı şöyle:

"İzmir. Her şey daha yeni başlıyor. Havalar ısınıyor. En azından arada bir rüzgar imdadına yetişiyor..."