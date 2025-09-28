İzmir'de Kadın Ağır Vasıta Şoförü Munise Demirer İşini Severek Yapıyor

İzmirde çekici operatörü olarak görev yapan 53 yaşındaki Munise Demirer, ağır vasıta kullanımında kadınların ustalığını ortaya koyuyor ve mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

Görev ve deneyim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Demirer 2010 yılından bu yana ağır vasıta kullanıyor ve 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. 17 metre uzunluğunda, 42 ton ağırlığındaki tır dahil tüm çekici araçları yönetebiliyor.

Demirer, belediyenin Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığındaki görevini başarıyla yürütüyor.

Sözleri

Demirer, araçları çok sevdiğini ve mesleki yetkinliğini artırmak için sanayide iki yıl boyunca bir ustanın yanında çıraklık yaptığını belirtiyor.

Gece veya gündüz fark etmiyor. Zorlukları oluyor ama üstesinden gelmeyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Başarmak zorundasınız. Çok zorlandığım yerde yardım istiyorum. Bir erkeğin fiziksel gücüne sahip değilim ama yaptığım işte zorlansam da işimi seviyorum.

Çoğu zaman 'Abla helal olsun. Bravo. Bu işi yapan kadınlar da var mı?' diye güzel tepkiler alıyorum. Bazen 'Elinin hamuru ile bu işlere bulaşma' şeklinde klasik tepkiler geliyor. Onlara da 'Ellerimi yıkadım, mutfaktan çıkıp buraya geldim. Buraya da yetiştim' diyorum. Çocuklarım benimle gurur duyuyor.

Meslektaşlarının görüşleri

Meslektaşı Özgür Keskin, kadınların çalışma ortamının kalitesini yükselttiğini belirterek, Demirer'le birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kalbim Çalım da Demirer'i iş yerinde ilk gördüğünde şaşırdığını, sonrasında alıştıklarını ve karşılıklı olarak birbirlerinden çok şey öğrendiklerini söyledi. Kalbim Çalım, burada olmasının herkes için olumlu olduğunu vurguladı.

İzmir'de çekici operatörü olarak görev yapan 53 yaşındaki Munise Demirer, ağır vasıta araç kullanımında kadınların ustalığını gösteriyor. 2010 yılından bu yana ağır vasıta kullanan ve 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan 53 yaşındaki Demirer, 17 metre uzunluğunda, 42 ton ağırlığındaki tır da dahil tüm çekici araçları yönetebiliyor. Demirer, belediyenin Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndaki görevini başarıyla yürütüyor.