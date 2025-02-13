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İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilere aylık 480 TL'ye 100 biniş hakkı sağlayacak yeni ulaşım sistemini 1 Mart'ta başlatıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:16
İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik yeni bir ulaşım desteği duyurarak toplu taşıma masraflarını yarı yarıya azaltma fırsatı sunuyor. 1 Mart'ta başlayacak uygulama ile öğrenciler, aylık yalnızca 480 TL karşılığında 100 biniş hakkı elde edecek.

Uygulama ile Ulaşım Masrafları Düşüyor

Şubat ayındaki olağan meclis toplantısında kabul edilen bu karar sayesinde, İzmir'de öğrenim gören öğrenciler, tek biniş ücreti olan 8,58 TL'nin abonman kartı ile 4,80 TL’ye düşmesini sağlayacak. Böylelikle, öğrenciler ulaşım masraflarını yaklaşık yüzde 50 tasarruf ile karşılayacak.

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Öğrenci Abonman Kartı İle Ekonomik Ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemi ile entegre çalışacak. Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulaması aracılığıyla abonman yüklemesi yaparak bu avantajlı sistemden yararlanabilecekler. Ancak, yüklenen bakiyenin yalnızca 1 ay kullanım süresi olduğu ve diğer aya devredilmeyeceği belirtildi.

Başkan Tugay'dan Destek Mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yeni ulaşım düzenlemesiyle ilgili olarak, “Gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Onlar sadece okullarına, derslerine ve geleceklerine odaklansın. İzmir’in öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

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