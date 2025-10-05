İzmir'de Sanat Haftası: 6-12 Ekim Etkinlik Rehberi

İzmir'de Sanat Haftası: 6-12 Ekim

İzmir, 6-12 Ekim tarihleri arasında tiyatrodan konsere, baleden sergilere uzanan zengin bir kültür-sanat programına hazırlanıyor. Şehirdeki kurumlar ve sanatçılar, farklı sahnelerde izleyicilerle buluşacak.

Opera, Bale ve Klasik Konserler

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 7 Ekim'de "Napoliten Gecesi" ve 9 Ekim'de "F. Schubert Akşamı" konserleriyle, ayrıca 11 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Kuğu Gölü" balesiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 9 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde "Eserleriyle Yaşayan Değerlerimiz" konserini verecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu Sahne Programı

İzmir Devlet Tiyatrosu, farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak: 7-10 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik", 12 Ekim'de Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu" izlenebilecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) Etkinlikleri

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca atölyeler, söyleşiler ve konserlerle öne çıkacak. 7 Ekim'de "Sonbahar Renkleri" akrilik atölyesi, 8 Ekim'de "Bir Damla Renk" ebru atölyesi düzenlenecek. Nedim Sönmez, 9 Ekim'de "Ebru Sanatının Bilinmeyen Tarihi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ayrıca İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile İzmir Devlet Opera ve Balesi, 9-10 Ekim tarihlerinde "Müze Konseri" etkinlikleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Sergiler ve Sezon Açılış Konseri

Sanatçı Mehmet Emre'nin 3 Ekim'de açılan kişisel resim sergisi, 28 Ekim'e kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Alt Kat Galeri'de ziyaret edilebilecek. "2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri" seramik yarışması sergisi ise 12 Kasım'a kadar AASSM Giriş Kat Batı ve Üst Kat Batı Galeri'de görülebilecek.

İzmir Oda Orkestrası'nın sezon açılış konseri 8 Ekim'de AASSM Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Konserin ilk bölümünde piyanist Alexander Romanovski, Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. İkinci bölümde ise Çek asıllı şef Jiri Habart yönetiminde Dvorák'ın başyapıtı "Yeni Dünya Senfonisi" yorumlanacak.