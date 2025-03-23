İzmir'de Sanat Rüzgarı: 24-30 Mart Etkinlik Takvimi

24-30 Mart tarihlerinde İzmir'de tiyatro, müzik ve dans gösterileri gibi birçok sanat etkinliği düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:01
İzmir'de Sanat Rüzgarı: 24-30 Mart Etkinlik Takvimi

İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta

İzmir, 24-30 Mart tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açarak tiyatrodan müziğe, söyleşilerden dans gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu

İzmir Devlet Tiyatrosu, 25, 26, 28 ve 29 Mart tarihlerinde Konak Sahnesi'nde "Ve Kazanan", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise İlerleme adlı oyunu sahneleyecek. Ayrıca 28 ve 29 Mart tarihlerinde Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Su Samuru" oyunu da sanatseverleri bekliyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi

24 Mart'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Barış Ormanı", 25, 27 ve 28 Mart tarihlerinde "Dansın Ritmi" ve 26 Mart'ta "Mozart Akşamı" konseri düzenlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Mart tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Atölyeleri

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 24 Mart'ta Klinik Psikolog Özgün Engün ve Psikolog Aslı Yüksel ile "Sanat Terapisi" atölyesi düzenlenecek. 25 Mart'ta ise "Minyatür Sanatında Melek Figürleri" söyleşisi yer alacak. Aynı gün Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "Kuzey İonya Özelinde Ölüm Gerçeğine Kültür-Sanat Açısından Bakış: Gelenekler ve Uygulamalar" konulu bir konuşma gerçekleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart'ta İsmet İnönü Sahnesi'nde "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunu, 28 ve 29 Mart'ta aynı sahnede ise "Demokrasi Gemisi" oyununu sahneleyecek.

İzmir Avrupa Caz Festivali

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta 32. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında Paolo Damiani konseri, 27 Mart'ta ise Trio Vecando konseri gerçekleşecek.

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