İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

İzmir'de Su Faturası Desteği Müjdesi

İzmir’de yaşayan vatandaşlara müjde! Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, su faturalarında sunulan desteğin kapsamının genişleyeceğini açıkladı. İlk 4 metreküplük uygulamanın, kademeli olarak 10 metreküpe çıkarılacağına dair bilgiler geldi.

Başkan Tugay'dan Açıklamalar

Bornova Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda esnaflar ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Tugay, bu toplantıda su faturası destek detaylarına dair açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinden itibaren, su faturaları konusunda destek çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Tugay, bu hedefe adım adım yaklaştıklarını belirtti.

Su Bedelinde Düşüş Bekleniyor

Başkan Tugay, görev süresi boyunca su fiyatlarını kademeli olarak düşürdüklerini ve bu sayede İzmir’in büyükşehir belediyeleri arasında beşinci sıraya kadar gerilediğini ifade etti. Enflasyon oranının artmasına rağmen İZSU'nun su bedelinin oransal olarak sürekli düştüğünü dile getirdi. Sağlanan bu destekle birlikte faturaların daha da düşeceğini ekledi.

İndirimli Tarife 10 Metreküpe Yükselebilir

Mevcut fatura desteği çalışmaları sürerken, indirimli su tarifesinin 4 metreküp kullanım hakkıyla devam ettiğini belirten Başkan Tugay, bu kapmanın 10 metreküpe kadar kademeli olarak arttırılacağı müjdesini verdi.