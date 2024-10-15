İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Hikmet Şimşek'i Anıyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, kurucusu ve ilk şefi Hikmet Şimşek'i doğumunun 100. yılında, onun yönettiği son eser olan Yunus Emre Oratoryosu ile anma etkinliği gerçekleştirecek.

Etkinlik Detayları

Orkestradan yapılan duyuruya göre, anma konseri 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı sahibi şef Rengim Gökmen yönetiminde icra edilecek. Orkestranın koro şefliği görevini Ahmet Kahyaoğlu üstlenecek.

Solistlere Dikkat

Hikmet Şimşek'in son eserini seslendireceği anma konserinde Eylem Demirhan Duru, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker ve Tuncay Kurtoğlu gibi solistler sahne alacak. Ayrıca, İzmir Devlet Opera ve Balesi korosu da etkinlikte yer alacak.

Bilet Bilgisi

Konserin biletleri, AASSM gişelerinden veya biletinial.com'dan temin edilebilir.

Hikmet Şimşek'in Mirası

Hikmet Şimşek, Türkiye'deki ilk müzik festivallerini düzenlemekle kalmayıp, yurt dışında yönettiği 200'den fazla konserde Türk eserlerinin tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olarak ilerleyen kariyerinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı da uzun yıllar yönetti. Klasik müzik alanında birçok ilke imza atan Şimşek, sayısız ödül de kazanmıştır.

15 yıl boyunca TRT ekranlarında yayınlanan Pazar Konseri programıyla evlere konuk olan Şimşek, yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefi olmuştur. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurucusu olan Hikmet Şimşek, 12 Ekim 2001'de Ankara'da 77 yaşında vefat etmiştir.