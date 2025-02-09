İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Sezen Aksu Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sezen Aksu Konseri ile Sanatseverlerle Buluşacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 14 Şubat tarihinde Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde seslendirecek.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Önceki Performanslar ve Konser Detayları

Daha önce Londra merkezli Royal Filarmoni Orkestrası'nın Erdal Kızılçay düzenlemeleri ile sahnelediği Sezen Aksu eserleri, İZDSO'nun etkileyici yorumlarıyla İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Konserde orkestraya, Hamdi Akatay Perküsyon Grubu ve piyanist Uğur Güneş eşlik edecek. MAGMA Filarmoni Korosu'nun da sahne alacağı etkinliğin koro şefliğini Masis Aram Gözbek üstlenecek.

Şef Marcello Rota Kimdir?

Marcello Rota, kariyeri boyunca Andrea Bocelli ve Luciano Pavarotti gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışarak, saygın opera evlerinde performans sergileyen önemli bir şef olarak ön plana çıkıyor.

MAGMA Filarmoni Korosu ve Hamdi Akatay Perküsyon Grubu

MAGMA Filarmoni Korosu, 2017 yılında Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde kurulmuş olup, klasik müziği modern yaklaşımlarla harmanlayarak geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Koro, dünya çapında yankı uyandıran eserlerin yanı sıra Türk bestecilerin eserlerine de repertuvarında geniş yer veriyor.

Masis Aram Gözbek yönetimindeki koro, Avrupa Gençlik Koroları Festivali gibi prestijli etkinliklerden aldığı davetlerle uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Hamdi Akatay tarafından kurulan perküsyon grubu, Berlin Filarmoni Orkestrası ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi prestijli topluluklarla sahne aldı. Grup, etnik caz müziğini modern dokunuşlarla dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Konserin biletleri, AASSM gişelerinden ve biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.