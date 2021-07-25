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İzmir metrosu inşaatında feci kaza! Otomobil 25 metre boşluğa düştü

İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden metro inşaatında feci bir kaza meydana geldi. İnşaatın bulunduğu yolda ilerleyen bir otomobil, bariyerleri aşarak 25 metrelik boşluğa düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:46
İzmir metrosu inşaatında feci kaza! Otomobil 25 metre boşluğa düştü
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İzmir merkez ilçesi Konak'tan Narlıdere ilçesine doğru seyir halinde olan Pınar K. (35) idaresindeki bir otomobil, Mithatpaşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatının alanına girdi. Burada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Pınar K. bariyerleri aşarak 25metrelik çukura düştü.


Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önce güvenlik önlemleri alan kaza yerine getirilen vinç yardımıyla aracın bulunduğu şaftın içine indi. 2 saat süren çalışmalar sonrasında aracın içinde bulunan sürücü Pınar K. ile yanındaki Finlandiya uyruklu arkadaşı Timo Janek Karkkainen (40) aracın içinden çıkarılarak yukarıya taşındı. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Janek Karkkainen'n Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Karkkainen'in kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtilirken, Pınar K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
KazaİzmirOtomobilMetro Inşaatı25 Metre çukur
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