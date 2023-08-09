İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Afyon ve Denizli'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den flaş duyuru geldi

Meteorolojik verilere göre Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, gece yurdumuzun kuzeyi ile doğu Akdeniz'in parçalı, iç ve doğu Karadeniz kıyılarının parçalı, İstanbul ve Yalova çevrelerinin parçalı geçeceği, Hatay sahili ve Bursa'nın kuzeyi yerli olacak. Sağanak ve ara sıra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, ancak bölgenin geri kalanı bulutlu ve güneşli olmaya devam edecek.





EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor

A.KARAHİSAR 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 38°C

Az bulutlu ve açık