İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan pilav işletmecisinden kaynaklı olarak gerçekleşti. Kısa bir müddet önce hizmete giren işletmede gün içinde farklı zamanlar içinde tavuklu pilav yiyen 11 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle akşam saatlerinde Aliağa Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye gelmiş olan 11 kişi hemen gıda zehirlenmesi şüphesi ile müşahede altına alınarak tedavisine başlandı. Hastanede tedavileri tamamlanan 11 kişi gece saatlerinde taburcu oldu.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Aytül Ş., “Öğle saatlerinde tavuklu pilav yemeye gitmiştim. Pilavı yedikten 5-6 saat sonra aşırı derece baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleriyle hastaneye geldim. Burada zehirlediğimi anladım. Yani çok dikkat etmemiz gerekiyor şöyle şeyler ihmalle gelmez, sağlık her şeyden önemli" dedi.

Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün - Nimet Ergün

