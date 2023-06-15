İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakasına sahip otomobil ile 35 ENG 73 plakasına sahip otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakasına sahip araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birlikte park halinde duran 35 ANS 884 plakasına sahip kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park etmiş halde yer alan 01 TD 971 plakasına sahip otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakasına sahip otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay mahaline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı.

Yemek almaya gelmişlerdi

Olay yerine gelmiş olan polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin hazırlamış olduğu kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan anne Özparıltılı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında yer alan büfeden yemek almak adına park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı'nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o esnada olduğu öğrenildi.

Kaza yapmasının ardından kaçtı

Yarıştıkları öne sürülen ve gerçekleşen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakasına sahip otomobilin sürücüsü, ambulans Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlandı. Demir korkuluklara savrulan 35 BOS 208 plakasına sahip araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

“Kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm”

Kazayı gören büfe çalışanı, “Büfede çalıştığım sırada kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Baktım kamyonetin altında kadın yatıyordu ona yardımcı olmaya çalıştım. Ardından kamyonun sağ alt kısmında kadının çocuğunu gördük, hemen ona yardıma gittik” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Akın Küçükkurt

