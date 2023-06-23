İzmir'de toplu taşıma kullananlar dikkat! O tarihler arasında ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar doğrultusunda, İzmir'deki vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca İZBAN toplu taşıma hattını ücretsiz olarak kullanabilecektir. Bu uygulama, vatandaşların bayram süresince seyahatlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerini hedeflemektedir.

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA ÜCRETSİZ





Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde İzmirlilere müjdeli bir haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı boyunca İZBAN hattı ücretsiz olacak.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen otoyolların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz olarak kullanılacak. Ancak, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen projeler bayram süresince hala ücretli olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısında başlayacak ve 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu ücretsiz kullanım imkanı sayesinde vatandaşlar, sevdiklerini daha rahat bir şekilde ziyaret edebilecekler.

Bu karar, Kurban Bayramı tatili süresince toplu taşıma kullanımını teşvik etmek ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla alınmıştır. İzmirlilere sağlanan ücretsiz İZBAN hattı ve köprü kullanımı fırsatı, hem ekonomik bir avantaj sağlayacak hem de seyahatlerin daha konforlu ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacak.

Tatil süresince ulaşımın ücretsiz olması, vatandaşların sevdiklerine daha fazla zaman ayırabilmesini ve bayramın keyfini tam anlamıyla yaşayabilmesini sağlayacak.