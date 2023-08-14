İzmir'de yaşayan 18-25 yaşındaki gençlere müjde! Bedava tatil için başvurular açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir Gençlik Kampı ile gençlere eğlenceli ve bilinçlendirici bir yaz tatili fırsatı sunuyor. İlk gün denize girme ve Oasis Aqua Park'ta ücretsiz eğlence gibi etkinliklerle gençlerin enerjisi yükselirken, afet bilincinin artırılması da önemli bir hedef olarak belirlendi. Kamptaki etkinliklere toplamda 690 genç katılırken, gençlerin içtenlikle katıldığı ve mutlulukla ayrıldığı gözlemlendi.

İzmirli Gençlere Müjde: Başkan Tunç Soyer'den Ücretsiz Tatil İkramı!

İzmir'de gençler arasında büyük bir heyecan yaratan müjde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. 18 ile 25 yaş arasındaki tüm İzmirlilere hitap eden bu özel hamle, kentin gençlerine tatil fırsatı sunuyor. Başkan Soyer, "Herkese kapımız açık" diyerek gençlere tatilin kapılarını aralıyor. Çeşme'de gerçekleşecek olan bu eşsiz kampanya ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Gençleri sevindiren bu girişim, tatil hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlere Özel Tatil Keyfi: İşte Gençlik Çadır Kampı Detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri doğa, eğlence ve kültürel etkinliklerle buluşturmak adına gerçekleştirdiği gençlik çadır kamplarının altıncısını Çeşme Oasis Aqua Park'ta düzenledi. Gençler için özel olarak tasarlanmış bu etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hayata geçirilen gençlik odaklı vizyonun bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Bu eğlence dolu kampta, 18 ile 25 yaş arasındaki tüm İzmirliler için ücretsiz tatil fırsatları sunuldu. Çeşme Alaçatı'da bulunan Oasis Aqua Park'ta gerçekleşen Genç İzmir Gençlik Kampı'na 147 genç katıldı. Üç gün boyunca devam eden kampta gençler, hem Çeşme'nin eşsiz denizinin tadını çıkardı hem de farklı spor, sanat, müzik etkinlikleri ve atölyelerde keyifli vakit geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin tatilin tadını çıkarırken aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri bir platform sunmanın önemine vurgu yaparak, "Herkese kapımız açık. Gençlerimizi seviyoruz ve onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Gençlik çadır kamplarının İzmir gençlerine farklı deneyimler kazandırdığı ve sosyal etkileşimi artırdığı gözlemlenirken, bu tür inisiyatiflerin gelecek nesillerin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı belirtiliyor.





Genç İzmir Gençlik Kampı'nda Eğlence ve Farkındalık Bir Arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç İzmir Gençlik Kampı, gençlerin yaz tatilini hem eğlenceli hem de bilinçlendirici etkinliklerle değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Kampın başladığı ilk gün, 690 genç enerji dolu bir atmosferde bir araya geldi.

Gençler, kamptaki ilk günlerinde denize girme fırsatı bulurken, ikinci günü Oasis Aqua Park'ta ücretsiz olarak eğlencenin tadını çıkardı. Ayrıca, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Mahalle Afet Gönüllüleri Bilinçlendirme Eğitimi ve Afet Bilinci Eğitimi ile gençlerin afetlere karşı bilinçlenmeleri hedeflendi. Kamp boyunca gençlerin farkındalığını artırmak ve eğlenceyi bir araya getirmek amaçlandı.

Kamp süresince gençlerin katılımı ve enerjisi dikkat çekti. Ayşe Modur, öğretmen olduğunu belirterek Genç İzmir etkinliklerinden yararlanmaya çalıştığını söyledi. Ekonomik zorluklara rağmen böyle bir tatil imkanının kendisi için avantaj olduğunu vurguladı. Müzik öğretmeni olan İdil Kaptanoğlu ise kamptaki içten ve samimi atmosferden etkilendiğini ifade ederek, kampın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Genç İzmir Gençlik Kampı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlerin gelişimini desteklemek ve eğlenceli bir tatil fırsatı sunmak amacıyla hayata geçirdiği önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç İzmir Gençlik Kampı, gençlerin hem eğlenmelerini hem de bilinçlenmelerini sağlayarak yaz tatillerini daha verimli hale getiriyor. Katılımcıların sayısının ve enerjisinin yüksek olması, gençlerin bu tür etkinliklere olan ilgisini ve ihtiyacını gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlerin gelişimine verdiği önem ve bu tür programları hayata geçirme çabası, İzmirli gençlerin geleceğe daha donanımlı ve mutlu bir şekilde ilerlemelerine destek oluyor.