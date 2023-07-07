İzmir'de yaşayanlar dikkat! Bu cumartesi saat 13.30'a kadar yapılabilecek

İzmir Valiliği'nin yaptığı açıklamada, 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/9 İngilizce) için adayların dikkate alması gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden adayların, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf ile birlikte Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak geçici kimlik belgesi alabilecekleri belirtildi. Bu geçici kimlik belgesinin, yeni kimlik kartı düzenlenene kadar geçerli olacağı vurgulandı.



8 TEMMUZ'DA 11.00-13.30 ARASINDA AÇIK OLACAK





İzmir Valiliği, 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavına katılacak olan adaylar için önemli bir duyuru yayınladı. 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 11.00-13.30 arasında, nüfus müdürlüğünün açık tutulacağı belirtildi. Bu süre zarfında, nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verileceği duyuruldu.

Adaylara yönelik bu duyuru, sınav sürecinde yaşanabilecek kimlik belgesi sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İzmir Valiliği, adayların sınavlarına odaklanmalarını sağlamak ve gereksiz zorluklarla karşılaşmamalarını temin etmek için bu önlemi almıştır.

