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İzmir'deki Parçalı Ceset Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

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İzmir'deki Parçalı Ceset Cinayeti Şüphelisi Yakalandı
İzmir Bayraklı'da 4 kişinin parçalanmış cesetleri derin dondurucuda bulunmuştu. Şüphelinin kıskançlık yüzünden cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Şüpheli Çeşme'de yakalandı.

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz pazar saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekipler şüpheliyi yakalama çalışmasına başlamıştı.

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılmış olan yazılı açıklamada, “İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti” denildi.

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