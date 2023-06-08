İzmir'in 9 mahallesinde yaşayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Önlem almayan yandı
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İzmir'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. 9 mahalle için alınacak önlemler açıklandı ve bu mahallelerde yaşayan vatandaşların bugün önlem almaları gerekmektedir. İşte detaylar...
İZSU, İzmir'deki su kesintileri ile ilgili bir duyuru yapmıştır. 8 Haziran tarihinde Ödemiş ilçesinin 9 mahallesinde su kesintisi yaşanacağı belirtilmiştir. Söz konusu mahallelerde yaşayan vatandaşların su kesintilerine karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.
ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Su kesintisi 8 Haziran tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecektir. Bayırlı, Beyazıtlar, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Küçükavulcuk, Mursalli, Ocaklı ve Oğuzlar mahallelerinde yaklaşık olarak 7 saatlik bir su kesintisi olacaktır.
Bu su kesintisinin nedeni ise Gediz EDAŞ'ın bakım ve onarım çalışmalarıdır. Elektrik arızası nedeniyle Bayırlı, Beyazıtlar, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Küçükavulcuk, Mursalli, Ocaklı ve Oğuzlar mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
Yaşam
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