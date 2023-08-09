İzmir'in bu mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Saatlerce su kesintisi yapılacak

İZSU, Menemen İlçesinin bazı bölgelerinde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında suyun kesileceği bilgisini paylaştı.

İZSU yaptığı açıklamada, “Gediz Elektrik'in planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. Kesintiden etkilenen mahallelerin ise; Emiralem Kuyuları, Süleymanlı, Hasanlar, Haykıran, Belen, Doğa, Yanık, Buruncuk Kuyuları'nın olduğu bildirildi.

ÇEŞME DALYAN

08.08.2023 tarihinde 89:30 - 12:30 saatleri arasında yaklaşık olarak 3 saat su kesilecektir. Ana Boru Arızası kaynaklı 4236 SOKAK VE CİVARI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Dikili - DENİZKÖY

8 Ağustos 2023 10:00 - 17:00 saatleri arasında yaklaşık olarak 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Diğer Denizköy ilçesindeki yoğun kullanım nedeniyle Danışkent şantiyesinde 10:00 ile 17:00 saatleri arası su kesintisi yaşanabilir.

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

08.08.2023 tarihinden itibaren 09:00 - 11:00 saatleri arasında yaklaşık olarak 2 saat su kesintisi yapılacaktır. (Pompa arızasından dolayı)

KINIK - TÜRKCEDİT

08.08.2023 tarihinden itibaren 09:00 - 11:00 saatleri arası yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacaktır. (Ana boru arızası) TÜRKCEDİT MAHALLESİ'NE BAĞLI ŞEHİT ER HAKAN SAĞINÇ CADDESİNDEKİ TOKİ KONUTLARININ C1-13 BLOĞUNUN ÖNÜNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI

KİRAZ İSTİKLAL

08.08.2023'te aat 08:20 - 11:00 arası yaklaşık olarak 2 saat 40 dakika su kesintisi yapılacaktır. (Ana Boru Arızası)

KONAK MURAT, MİLLET, ANADOLU

08.08.2023 09:40 - 11:10 saatleri arasında yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika kadar su kesintisi yapılacaktır. (Branşman Arızası 2504 SOKAK NO 18)

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

08.08.2023 saat 09:00 öğlen 12:00 arası yaklaşık 3 saat su kesilecektir.

ÖDEMİŞ ARTICAK, ÇOBANLAR, KAYMAKÇI, EMİRLİ

08.08.2023 09:30 - 17:00 saatleri arasında 7 saat 30 dakika su kesintisi yaşanacaktır. (Elektrik Arızası) GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASI