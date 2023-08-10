İzmirli vatandaşa yardım yağacak! Hemen formu doldurun: Nakitten gıdaya...

İzmir, nüfusunun tamamını kapsayarak ilçe, köy ve kuruluşları içine alan sosyal yardım programlarıyla dikkat çekiyor. İzmir BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal dengeyi korumak amacıyla çeşitli yardımlar sunmaktadır. İşte İzmir BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin sağladığı sosyal yardımlar...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARDIM PAKETLERİ





Bizİzmir Gıda Yardımı: En yaygın yardım türlerinden biri olan gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin temel beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Nakdi Yardımlar: Özel günlerde ihtiyaç sahiplerine yapılan özel para dağıtımı ile maddi destek sağlanmaktadır.

Ulaşım Kartı Desteği: 0-5 yaş arası çocukları olan ailelere aylık 10 biniş hakkı tanıyan ulaşım kartı desteği sunulmaktadır.

Süt Kuzusu Projesi: 1-5 yaş arası çocuklara aylık bir kez olmak üzere 8 litre süt dağıtımı yapılarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlanmaktadır.

Giysi, Ev Eşyası ve Yakacak Yardımları: İhtiyaç sahiplerine giysi, ev eşyası ve yakacak yardımları yapılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık ve Bakım Hizmetleri: Hastalık, yaşlılık veya engellilik gibi durumlarda sağlık ve bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında yara bakımı, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği bulunmaktadır.

Engelli Yardımları: Engelli bireylere tıbbi malzeme desteği ve maddi destek gibi çeşitli yardımlar sağlanmaktadır.

Eğitim Yardımları: İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımları yapılarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu yardımlar için başvurular İzmir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. Engelli bireyler için medikal destekler de sağlanarak yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi cihazlar belirli aralıklarla engelli bireylere verilmektedir. Bu yardımları alabilmek için gerekli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

İzmir Belediyesi, sosyal yardım başvurularını dijital platformlar üzerinden kabul eden belediyelerden biridir. İhtiyaç sahipleri, online başvuru formlarını kullanarak başvurularını yapabilirler. Bu formalar, yardım taleplerinin hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Yardım başvurularının yanı sıra nakit yardımı, gıda paketi ve medikal cihaz yardımları gibi farklı yardım türleri de İzmir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Bu yardımlara başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvurular İzmir Belediyesi'nin belirlediği adreslere yapılmaktadır.