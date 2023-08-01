İzmirliler çileden çıkacak! Ulaşım tamamen durdu: İşe gitmek isteyenler yolda kaldı

İşveren sendikasıyla metro ve tramvayda çalışan işçilerin Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde aksaklıklar yaşanmasıyla sendika 31 Temmuz sabahı grev başlayacağını açıkladı.

Greve az bir zaman kala işçi ve işverenler İzmir Metro Genel Müdürlüğü'nün Halkpınar'da bulunan ana binasında toplandı. Yapılan görüşmeler üzerine ekonomi ve sosyal hakların yer aldığı 11 madde üzerinde çalışmalar başlatılarak masaya yatırıldı. Uzlaşmaya varılamayan iş süreleri, iş riskleri, ücretler üzerinde yeni anlaşmaya gidildi.

625 metro ve tramvay işçisini yakından ilgilendiren görüşmelerde sendika 725 TL yevmiye ücreti isteğinde bulunurken İzmir Büyükşehir Belediyesinin son teklifi, sendika ve işçiler tarafından kabul edilmedi.

Şube Başkanı Hamdullah Giral, birinci altı ay birinci grubumuza brüt yevmiye ücreti 575 TL, ikinci grubumuza 547 TL, üçüncü gruba 522 TL, dördüncü gruba 500 TL önerdiler. İkinci altı ay için birinci grubumuza 640 TL, ikinci grubumuza 607 TL, üçüncü gruba 577 TL, dördüncü gruba 550 TL önerdiler. İş riski için birinci grubumuza 1125 TL, ikinci grubumuza 1125 TL, üçüncü gruba 840 TL, dördüncü gruba 550 TL teklif ettiler. İş riski 2 için de birinci grubumuza 27 TL, ikinci grubumuza 27 TL, üçüncü gruba 27, dördüncü gruba 27, sürücülere 30 artı 30 TL, ayrıca temizlik görevlisi arkadaşlara günlük 3,5 TL koku primi önerilerinde bulunuldu.

İŞÇİLERİN TALEBİ

Sendika, kök ücretlerde artışın yapılmasının yanında sonraki 6 ay içerisinde ki zaman dilimiyle enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranlarında zam ve ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılması istendi. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı taleplerini bulundu.





Konu hakkında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Tunç Soyer, grev ile ilgili açıklamalar yaparken çok üzgün olduğunu dile getirdi. Sözlerine çok gayretim diyerek başlayan Soyer, 27 Şubat 2023’ten bu yana devam eden ve bu sabah 04.00’e kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki anlaşma varılmadı. Yetkili sendikaların aldığı kararla beraber iki işletme üzerinde grevler başlatıldı. Metro ve tramvay çalışanlarımıza, belediye şirketlerimiz içerisindeki en iyi imkanlar sağlanırken, İzmir’in parasını İzmir’e hizmet için kullanıldığının altını çizdi.