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İznik'te Ev Soygunu: 1,5 Milyonluk Altın Çalındı

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İznik'te Ev Soygunu: 1,5 Milyonluk Altın Çalındı
İznik'te bir ev soygunu gerçekleşti. Hırsızlar, Ahmet Uzun'un yatak odasındaki çelik kasayı açarak yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları çaldılar. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bir ev soygunu gerçekleşti. Ahmet Uzun'un gelinlerinin ve kendisine ait ziynetlerle kurbanlık 30 bin lirayı yatak odasındaki çelik kasaya kilitlediği öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı saatlerde hırsızlar, doğal gaz borusunda asılı olan anahtarla içeri girdi. Yatak odasındaki çelik kasayı açan hırsızlar, yaklaşık 1,5 milyonluk bilezik, zincir ve çeşitli ziynetleri alarak kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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