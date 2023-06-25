İznik'te Ev Soygunu: 1,5 Milyonluk Altın Çalındı

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bir ev soygunu gerçekleşti. Ahmet Uzun'un gelinlerinin ve kendisine ait ziynetlerle kurbanlık 30 bin lirayı yatak odasındaki çelik kasaya kilitlediği öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı saatlerde hırsızlar, doğal gaz borusunda asılı olan anahtarla içeri girdi. Yatak odasındaki çelik kasayı açan hırsızlar, yaklaşık 1,5 milyonluk bilezik, zincir ve çeşitli ziynetleri alarak kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.