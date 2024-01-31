Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak

Jandarma 7260 Uzman Erbaş Alacak! Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir? TIKLA SORGULA

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında Jandarma Branşlı, Lojistik Branşlı ve Bando Alt Branşlı olmak üzere toplam 7260 Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ve ön sağlık aşamalarını tamamlayan adaylar, sınav çağrısı duyurusu ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.







JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı Jandarma Branşlı Uzman Erbaş Sınav Çağrısı Duyurusu ve 2024 yılı Lojistik ve Bando Alt Branşlı Uzman Erbaş Sınav Çağrısı Duyurusu ile sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR VE KONTENJANLAR NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında Jandarma Branşlı, Lojistik Branşlı ve Bando Alt Branşlı olmak üzere üç farklı branşta Uzman Erbaş alımı yapacak. Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar şöyle:

JANDARMA BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Branşlı Uzman Erbaş alımı için 6940 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:

Jandarma: 6612 kişi

At Bakıcısı: 2 kişi

Bot Serdümeni: 16 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi (7 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 4 Havacılık İtfaiyecisi)

LOJİSTİK BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Branşlı Uzman Erbaş alımı için 320 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:

Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı: 3 kişi

Betonarme Demircisi: 5 kişi

Bobinajcı: 1 kişi

Çatı Ustası: 2 kişi

Duvarcı: 50 kişi

Fayansçı: 40 kişi

Garson: 5 kişi

Jeneratör Tamircisi: 1 kişi

Kaportacı: 5 kişi

Karbon/Fiber Üretimcisi: 2 kişi

Kasap: 7 kişi

Marangoz: 11 kişi

Mermerci: 3 kişi

Metal Doğramacı: 4 kişi

Mobilya Boyacısı: 1 kişi

Optik/Elektro Optik Sis.Tamircisi: 1 kişi

Oto Boyacı: 10 kişi

Oto Döşemeci: 10 kişi

Oto Elektrikçi: 5 kişi

Oto Lastik Tamircisi: 25 kişi

Oto Tamircisi: 30 kişi

Plastik Doğramacı: 1 kişi

Sıvacı: 40 kişi

Silah Tamircisi: 16 kişi

Su Yalıtımcısı: 1 kişi

Terzi: 30 kişi

Torna/Tesviyeci: 1 kişi

BANDO ALT BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı, Bando Alt Branşlı Uzman Erbaş alımı için 10 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:

Nefesli Enstrüman İcracısı: 2 kişi

Solist: 2 kişi

Telli Çalgılar İcracısı: 3 kişi

Vurmalı Çalgılar İcracısı: 1 kişi

Yaylı Çalgılar İcracısı: 2 kişi