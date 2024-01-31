Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında üç farklı branşta 7260 Uzman Erbaş alacağını bildirdi. Başvuru ve ön sağlık aşamalarını başarıyla geçen adaylar, sınav çağrısı duyurusu ile sınav sonuçlarını sorgulayabilecekler.
Jandarma 7260 Uzman Erbaş Alacak! Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir? TIKLA SORGULA
Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında Jandarma Branşlı, Lojistik Branşlı ve Bando Alt Branşlı olmak üzere toplam 7260 Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru ve ön sağlık aşamalarını tamamlayan adaylar, sınav çağrısı duyurusu ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı Jandarma Branşlı Uzman Erbaş Sınav Çağrısı Duyurusu ve 2024 yılı Lojistik ve Bando Alt Branşlı Uzman Erbaş Sınav Çağrısı Duyurusu ile sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR VE KONTENJANLAR NELER?
Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında Jandarma Branşlı, Lojistik Branşlı ve Bando Alt Branşlı olmak üzere üç farklı branşta Uzman Erbaş alımı yapacak. Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar şöyle:
JANDARMA BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Branşlı Uzman Erbaş alımı için 6940 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:
Jandarma: 6612 kişi
At Bakıcısı: 2 kişi
Bot Serdümeni: 16 kişi
Sıhhiyeci: 200 kişi
Muhabere: 100 kişi
Havacılık: 10 kişi (7 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 4 Havacılık İtfaiyecisi)
LOJİSTİK BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI
Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Branşlı Uzman Erbaş alımı için 320 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:
Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı: 3 kişi
Betonarme Demircisi: 5 kişi
Bobinajcı: 1 kişi
Çatı Ustası: 2 kişi
Duvarcı: 50 kişi
Fayansçı: 40 kişi
Garson: 5 kişi
Jeneratör Tamircisi: 1 kişi
Kaportacı: 5 kişi
Karbon/Fiber Üretimcisi: 2 kişi
Kasap: 7 kişi
Marangoz: 11 kişi
Mermerci: 3 kişi
Metal Doğramacı: 4 kişi
Mobilya Boyacısı: 1 kişi
Optik/Elektro Optik Sis.Tamircisi: 1 kişi
Oto Boyacı: 10 kişi
Oto Döşemeci: 10 kişi
Oto Elektrikçi: 5 kişi
Oto Lastik Tamircisi: 25 kişi
Oto Tamircisi: 30 kişi
Plastik Doğramacı: 1 kişi
Sıvacı: 40 kişi
Silah Tamircisi: 16 kişi
Su Yalıtımcısı: 1 kişi
Terzi: 30 kişi
Torna/Tesviyeci: 1 kişi
BANDO ALT BRANŞLI UZMAN ERBAŞ ALIMI
Jandarma Genel Komutanlığı, Bando Alt Branşlı Uzman Erbaş alımı için 10 kişilik kadro ayırdı. Bu kadronun dağılımı ise şu şekilde:
Nefesli Enstrüman İcracısı: 2 kişi
Solist: 2 kişi
Telli Çalgılar İcracısı: 3 kişi
Vurmalı Çalgılar İcracısı: 1 kişi
Yaylı Çalgılar İcracısı: 2 kişi