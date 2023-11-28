Kabak tatlısını lokum gibi pişirmenin ufak sırrı! Usta aşçılar içine bundan katıyormuş

Kabak tatlısı yaparken bu tarifi denerseniz lokum gibi kabak tatlısına sahip olursunuz. İşte o tarif...

Kabak tatlısını lokum gibi pişirmenin ufak sırrı! Usta aşçılar içine bundan katıyormuş
Yayın Tarihi:


LOKUM GİBİ KABAK TATLISININ SIRRI

Ustaların bile sır gibi sakladığı kabak tatlısının yapılırken dağılmaması için yapılacak olan bu yöntem lokum kıvamında bir kabak tatlısı pişirmenizi sağlayacak. İşte detayları ile kabak tatlısının sırrı…

kabak

Pişerken dağılan kabak tatlıları canınızı sıkıyor ve çok sevseniz de kabak tatlısı yapmak istemiyorsanız. İşte size kabak tatlısı yapmanın sırrını vereceğiz….

22 yıllık Aşçı İbrahim Ramazan Erdem yıllardır sakladığı kabak tatlısı tarifini okurlar için paylaşıyor. Bu tarifle kabak tatlılarına doyum olmayacak., Türk mutfağının sevilen ve kendine has tatlarından olan kabak tatlısı kış aylarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Kolay gibi görünse de kabak tatlısını yapmak bazı püf noktalar ister. İşte lezzetli ve lokum kıvamında kabak tatlısı tarifi….

MALZEMELER

• Kabak Tatlısı İçin:

• 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

• 3 su bardağı toz şeker

• Üzeri İçin:

• 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

• 1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)

TARİFİ

Öncelikle bal kabaklarını kabuklarını soyun ve pişireceğiniz porsiyon büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra kabaklar geniş bir tencere içerisine alınır ve üzerine şeker eklenir. Ağzı kapatılan tencere yaklaşık olarak 3 saat ya da bir gece buzdolabında bekletilir. Suyunu saldığında ise kabaklar pişmeye hazır demektir. Daha sonra kabaklar ocağa alınır ve yaklaşık 30 dakika boyunca kontrollü olarak pişirilir. Pişen kabakları tencerede yumuşamaması için bir borcam a alabilirsiniz. Servis öncesinde bol ceviz ve tahin ile servis edilebilir. Afiyet olsun…

Öne Çıkanlar
Bu teknikle limonlarınız haftalarca taze kalacak! Küflenmeden içi sulu sulu duruyor Bu teknikle limonlarınız haftalarca taze kalacak! Küflenmeden içi sulu sulu duruyor
Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan iş ilanı! KPSS'siz en az ilkokul mezunları başvurabilecek Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan iş ilanı! KPSS'siz en az ilkokul mezunları başvurabilecek
Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır? Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır?
Çok Okunanlar
Migros'ta yüzde 50 indirim rüzgarı başladı! Kırmızı etten züccaciyeye bu ürünlerin hepsi indirimde Migros'ta yüzde 50 indirim rüzgarı başladı! Kırmızı etten züccaciyeye bu ürünlerin hepsi indirimde Kar botlarınızı hazırlayın! İstanbul'a o saatten itibaren lapa lapa kar düşecek: MGM uyardı Kar botlarınızı hazırlayın! İstanbul'a o saatten itibaren lapa lapa kar düşecek: MGM uyardı Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor Evi olana talih kuşu kondu! 5000 TL para iadesi kesinleşti:Tapusunu alan belediyeye koşuyor İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek! İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek! TBMM bu mesleklerden 250 kamu işçisi alacak! KPSS şartı aranmayacak TBMM bu mesleklerden 250 kamu işçisi alacak! KPSS şartı aranmayacak