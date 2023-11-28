Kabak tatlısını lokum gibi pişirmenin ufak sırrı! Usta aşçılar içine bundan katıyormuş





LOKUM GİBİ KABAK TATLISININ SIRRI

Ustaların bile sır gibi sakladığı kabak tatlısının yapılırken dağılmaması için yapılacak olan bu yöntem lokum kıvamında bir kabak tatlısı pişirmenizi sağlayacak. İşte detayları ile kabak tatlısının sırrı…





Pişerken dağılan kabak tatlıları canınızı sıkıyor ve çok sevseniz de kabak tatlısı yapmak istemiyorsanız. İşte size kabak tatlısı yapmanın sırrını vereceğiz….

22 yıllık Aşçı İbrahim Ramazan Erdem yıllardır sakladığı kabak tatlısı tarifini okurlar için paylaşıyor. Bu tarifle kabak tatlılarına doyum olmayacak., Türk mutfağının sevilen ve kendine has tatlarından olan kabak tatlısı kış aylarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Kolay gibi görünse de kabak tatlısını yapmak bazı püf noktalar ister. İşte lezzetli ve lokum kıvamında kabak tatlısı tarifi….

MALZEMELER

• Kabak Tatlısı İçin:

• 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

• 3 su bardağı toz şeker

• Üzeri İçin:

• 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

• 1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)

TARİFİ

Öncelikle bal kabaklarını kabuklarını soyun ve pişireceğiniz porsiyon büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra kabaklar geniş bir tencere içerisine alınır ve üzerine şeker eklenir. Ağzı kapatılan tencere yaklaşık olarak 3 saat ya da bir gece buzdolabında bekletilir. Suyunu saldığında ise kabaklar pişmeye hazır demektir. Daha sonra kabaklar ocağa alınır ve yaklaşık 30 dakika boyunca kontrollü olarak pişirilir. Pişen kabakları tencerede yumuşamaması için bir borcam a alabilirsiniz. Servis öncesinde bol ceviz ve tahin ile servis edilebilir. Afiyet olsun…