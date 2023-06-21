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Kaçak Kara Kıllı Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor

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Kaçak Kara Kıllı Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor
Marmara Denizi'nde yapılmış olan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katılım gösterdi. Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak suretiyle yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız olarak devam etm

Kaçak Kara Kıllı Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Kaçak kara kıllı midye avcılığı olmak suretiyle yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız olarak devam etmektedir. Marmara Denizi'nde yapılmış olan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katılım gösterdi. Denetimde usulsüz bir avlanmaya rastlanmadı.

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde Ocak ayı itibariyle yapılmış olan kaçak midye avcılığına yönelik denetimlerde yaklaşık 70 tonu aşkın kaçak avlanan kara kıllı midyeye el konuldu. El konulan midyeler canlılığını koruduğundan doğal ortamlarına iadeleri yapıldı. Ayrıca, kaçak kara kıllı midye avcılığı yapmış olduğu tespit eden 21 tekneye el konuldu. Yapılan bu denetimlerde 1 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildi.

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