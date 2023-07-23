Kadıköy'de Gençler İETT Otobüsünde Disko Partisi Düzenledi
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Kadıköy'de bir grup genç, İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirerek eğlence dolu bir parti düzenledi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından İETT yetkilileri inceleme başlattı.
Kadıköy'de Gençler İETT Otobüsünde Disko Partisi Düzenledi
Bir grup genç, Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirdi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi kameraya yansıdı.
Gençlerin Eğlencesi Kameraya Yansıdı
Kadıköy'de bir grup genç, İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirerek eğlence dolu bir parti düzenledi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Reaksiyonlar Çeşitli
Gençlerin otobüs üzerinde düzenlediği disko partisi, farklı tepkilere neden oldu. Kimileri gençlerin eğlencesini desteklerken, kimileri ise bu davranışı hoş karşılamadı. İETT yetkilileri ise olayın ardından konuyla ilgili inceleme başlattı.
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