Kadıköy'de Gençler İETT Otobüsünde Disko Partisi Düzenledi

Bir grup genç, Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirdi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi kameraya yansıdı.

Gençlerin Eğlencesi Kameraya Yansıdı

Kadıköy'de bir grup genç, İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirerek eğlence dolu bir parti düzenledi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Reaksiyonlar Çeşitli

Gençlerin otobüs üzerinde düzenlediği disko partisi, farklı tepkilere neden oldu. Kimileri gençlerin eğlencesini desteklerken, kimileri ise bu davranışı hoş karşılamadı. İETT yetkilileri ise olayın ardından konuyla ilgili inceleme başlattı.