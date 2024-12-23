Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Kadınların Gücüne Güç Katacak Destek: 40.000 TL İBAN’a Geçecek

Hayat koşullarının zorlaşmaya devam ettiği bu günlerde, özellikle dar gelirli vatandaşlar destek arayışlarını sürdürüyor. Hem hükümet hem de yerel yönetimlerden çeşitli destek ödemeleri yapılmakta. Son dönemde, Akşehir Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için önemli bir destek açıklaması yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, yaptığı açıklamada, sosyo-ekonomik olarak zor durumda bulunan 300 aileye yılda toplam 12 milyon TL nakit destek sağlanacağını kaydetti. Her aileye verilecek olan destek miktarı ise 40.000 TL olarak belirtildi.

Kadınlara Verilen Destek Ön Planda

Açıklamada, desteklerin özellikle kadınlara yönelik olduğunun altı çizildi. Nakit desteğin doğrudan ailedeki kadınların hesaplarına yatırılacağı ifade edildi. Bu yaklaşım, kadınların ekonomik hayata katılmasına yardımcı olmayı ve aile içindeki karar alma süreçlerinde kadınların söz sahibi olmasını hedefliyor. Başkan Köksal, "Kadınlarımız, ailelerimizin temel taşıdır. Onların ekonomik güçlenmesi, ailelerin de güçlenmesi anlamına gelir. Bu nedenle desteğimizi doğrudan kadınların hesaplarına yatırıyoruz," dedi.

Başvurular Ocak’ta Başlayacak

Destek için başvuru tarihleri de belirlendi. İhtiyaç sahibi aileler, Ocak ayı itibarıyla Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecekler. Ödemelerin ise Ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.