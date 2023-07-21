Kadir Şeker hakkında yeni karar çıktı! Cezaevine bir girip bir çıkmıştı: Torba yasa kaderini belirledi

Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü iddiası üzerine Özgür Duran'a engel olmak isterken Duran'ı kalbinden bıçaklayıp öldürme nedeniyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Covid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan Kadir Şeker, 15 Temmuz tarihiyle beraber çıkan karar üzerine cezaevine geri dönmeyeceği bilgisi verildi.

22 yaşındaki Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ açıklamalarda bulundu. Pandemiden ötürü açık cezaevinde kalan hükümlülerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldığını belirtti. Yeni çıkan kanunla beraber açık cezaevlerinde kalan ve süreleri 5 yıldan az olanların cezaevine geri dönmeyeceğini belirtti. Şeker'de bu kanun içeriğinde cezaevine geri dönmeyeceklerin arasında bulunuyor.





Aladağ, 7456 sayılı torba yasası olarak bilinen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine yürürlüğe girdi. İnfaz affı olarak nitelendirilen bu kanunda 15. madde gereğince Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna geçici madde eklendi. Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevlerinde kalan hükümlüler izinlere çıkartıldı. 31 Temmuz 2023 tarihiyle geri dönecek olan mahkumlar üzerinden 5 yıldan az cezası kalanlar cezaevine dönmeyeceğini açıkladı.

Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra ilgili açık cezai müdürlüğüne başvuruda bulunacak. O da denetimli serbestlikle ayrılacak.