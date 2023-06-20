Kağıthane'de Araç Kullanma Denemesi Korkunç Kazayla Sonuçlandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Beyza K., araç kullanmayı öğrenebilmek adına arkadaşından yardım istedi. Arkadaşı genç kadının yaşadığı sokağa geldi. Genç kadın burada uygulamadan araç kiraladı. Ardından ikili araca binip kullanmaya başladı ve arkadaşı, kadına otomatik olan vitesi ileriye takmasını söyledi.

Vitesleri karıştırınca araçtan atladı

Kadın vitesleri karıştırıp geriye takınca araç aniden hızlanıp arkadaki başka bir araca çarptı. Panik yapmış olan kadın bu defa de vitesi ileriye taktı. Kontrolden çıkan araç park halinde duran bir araca sürttü. Korkan kadın kıl payı kendini aşağıya atarak kurtulurken, arkadaşının yer aldığı araç korkulukları kırarak yaklaşık 10 metreden aşağıya uçtu.

Adam araçla bir arada aşağıya uçtu

Kaza sonucu adam elinden hafif şekilde yaralanırken, vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Olayın ardından ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekibi yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelmiş olan sağlık ekipleri, kadını ve arkadaşını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şok geçiren kadının ve adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerinin ardından ikili taburcu edildi.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, olaya ilişkin inceleme yaparak tutanak tuttu. Polis olaya ilişkin tahkikat başlattı.