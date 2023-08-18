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Kahramanmaraş, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Karaman'da kırmızı alarm! Bahçelerde kol geziyor

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Kahramanmaraş, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Karaman'da kırmızı alarm! Bahçelerde kol geziyor
Arap tavşanının Türkiye de görülmesi merak uyandırıyor. İşte detaylar...

DÜNYA ONUN PEŞİNDE O İSE TÜRKİYE’DE

Dünyada her yerde kırmızı alarm verilen Arap tavşanı şimdi Türkiye’de. Türkiye’de daha önce de farklı illlerde görülen Arap Tavşanı şimdi de Bayburtta göründü.

tavşan

HERKES MERAK İÇİNDE

Tunceli, Elazığ, Karaman ve Kahramanmaraş'ta görüldüğü belirtilen tavşan bu seferde Bayburt sınırlarında göründü. Peki bu tavşan türkiye’de neden görülüyor. Bir çok kullanıcı bu tavşanın Türkiye’de görülmesini merak ediyor.

Yaşam
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