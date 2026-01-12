Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Müdürlükten yapılan açıklama

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Ocak Salı günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Kurum açıklamasında il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak belirli bölgelerde tedbir amaçlı okulların tatil edildiği ifade edildi.

Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda Salı günü eğitime ara verildi.

Açıklamada ayrıca şu yerlerde de eğitime ara verildiği belirtildi: Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu’nda; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli; Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında Salı günü için okulların tatil edildiği kaydedildi.

Buna ek olarak, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda da Salı günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

