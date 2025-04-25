Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Başladı

Kahramanmaraş'ta Edebiyat ve Şiir Coşkusu

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreni ile başladı. Etkinlik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Edebiyat Dönüştürür" temasıyla düzenleniyor ve Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkeden yazar ve şairi bir araya getiriyor.

Kültürel Tanıtım ve Edebiyatın Önemi

Açılış töreninde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın şehre yön veren önemli bir değer olduğunu vurguladı. Görgel, "Her yıl daha büyük bir aşkla hazırladığımız Şiir ve Edebiyat Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şehir sadece şiir yazanların değil, şiirle yaşayanların şehridir," şeklinde konuştu.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Başvuru

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilme sürecine de dikkat çekti. "Uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından Kahramanmaraş, Türkiye Milli Komisyonu tarafından seçilen iki şehirden biri olarak Paris’e gönderildi. Süreç şu anda UNESCO Genel Merkezi'nde değerlendiriliyor. Eğer onaylanırsa, Kahramanmaraş, Türkiye'den bu alanda seçilen ilk edebiyat şehri unvanını kazanmış olacak," dedi.

Şair İbrahim Sadri ile Devam Eden Program

Etkinlik, şair ve sunucu İbrahim Sadri'nin gerçekleştirdiği şiir dinletisiyle sürdü. Katılımcılar, edebi eserlerin tadını çıkarırken, kütüphanelerini zenginleştirecek içeriklerle dolu bir programın keyfini sürüyor.

Kapanış Programı ve Edebiyat Ödülleri

Etkinlikler, 27 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek. Kapanışta Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri de sahiplerini bulacak ve edebiyata katkı sunan isimler onurlandırılacak.

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.