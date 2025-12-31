Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni yıla Ebrar Sitesi'nde girdi

Kahramanmaraş — Ebrar Sitesi'nde yeni umut

6 Şubat depremlerinin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar teslim edilen yeni konutlara yerleşmeye devam ediyor. Şehirde yapımı tamamlanan Ebrar Sitesi'nde 67 yaşındaki Hasan ve 65 yaşındaki Şazenuş Dingiş çifti, yeni yıla yeni evlerinde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Deprem sonrası yaşanan zorlu sürecin ardından teslim aldıkları yeni evlerinde ilk yeni yıllarını karşılamaya hazırlanan aile, bu yılbaşının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Yeni konutlarla birlikte kentte yaşamın normale dönmeye başladığını ve yeni yılın Kahramanmaraş için yeniden ayağa kalkma yılı olmasını temenni ettiler.

Şazenuş Dingiş duygularını şu sözlerle anlattı: "Devletimiz her türlü yanımızdaydı. Yeni yıla buruk giriyoruz. Önceden karlar yağdığında çocuklar kartopu oynuyordu. Artık onlar cennette. Şu anda çocuklar az, inşallah gene çoğalırlar. Allah devletimizden razı olsun. Evimiz güzel elhamdülillah yeni yıla yeni evimizde giriyoruz".

Dingiş, Bakan Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yapılan çalışmalara teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Sıcak yatağımdan kalkıp balkondan bakıyorum soğuk günlerde işçiler inşaatlarda çalışıyorlar. Allah razı olsun verdikleri evden de çok memnunuz. Biz batmıştık devletimizin yanımızda olmasıyla yer yüzüne tekrar çıktık. Devletimiz yardım etti, Allah’ta yardım etti" ifadelerini kullandı.

Hasan Dingiş ise, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, konteynerde çadırda hepsinde oturduk faydalandık. Herkese çok teşekkür ederiz yeni yıla yeni evimizde giriyoruz" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLERDE EVİ YIKILAN DEPREMZEDE YAŞLI ÇİFT, YENİ YILA YENİ EVİNDE GİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR