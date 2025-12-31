DOLAR
Kahramanmaraş’ta Kuzey İlçelerde Kar Mücadelesi — 48 İş Makinesi Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta 48 araçla kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:01
Kahramanmaraş’ta Kuzey İlçelerde Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının günlük yaşam ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerini sahada tutuyor. 48 iş makinesi ile kuzey ilçelerde kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamaları durmaksızın devam ediyor.

Öncelik ilçe merkezleri ve kırsal mahalleler

Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak başta olmak üzere kuzey ilçelerde yürütülen çalışmalarda, ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalleler öncelikli olarak ele alınıyor. Ekipler, sorumluluk alanındaki ana arterleri ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada: "Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamaları kesintisiz olarak yürütülüyor. Toplam 48 araç ve onlarca personelin görev aldığı çalışmalarda, özellikle ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalleler öncelikli olarak ele alınıyor. Ekipler, sorumluluk alanındaki arterleri ulaşıma açık tutmak için sahada görev yapıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde buzlanma riskine karşı tuzlama ve solisyon uygulamaları titizlikle sürdürülürken, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm imkânlar seferber ediliyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kar küreme çalışmalarına ağırlık verilirken, kapanan veya kapanma riski bulunan yollar hızlı bir şekilde ulaşıma açılıyor" denildi.

Belediye ekipleri, özellikle buzlanma riskinin arttığı bölgelerde tuzlama ve solisyon uygulamalarını yoğunlaştırarak, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak üzere tüm imkânları seferber etmiş durumda. Karla mücadele çalışmalarında kapanma veya kapanma riski bulunan yollar öncelikli olarak açılıyor.

