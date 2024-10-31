Kahramanmaraş'ta Yabani Keçilere Dikkat Çeken Görüntüler

Kahramanmaraş'ta Yabani Keçiler Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, çevredeki dağ ve orman alanlarında yaşamını sürdüren yabani keçilere ait görüntüler netlik kazandı.

Koruma Altında Yaşayan Yabani Keçiler

Bölgedeki doğal yaşam alanlarında koruma altında bulunan bu canlılar, Çağlayancerit-Gölbaşı kara yolunun kenarına kadar ilerlediler. Yabani keçilerin sürü halinde yavrularıyla birlikte dolaşması, doğanın güzelliklerine bir kez daha dikkat çekti.

Otlanan Yabani Keçiler Hızla Gözden Kayboldular

Bir süre otlanan ve çevreyi keşfeden yabani keçiler, ardından hızla gözden kayboldu. Bu anlar, bölgede doğa severlerin ilgisini çekti ve doğal yaşamın korunmasına olan ihtiyacı yeniden hatırlattı.