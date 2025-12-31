DOLAR
Kahramanmaraş'ta Yaya Yolları Kar ve Buzdan Arındırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyip buzlanma önlemleri alarak yaya trafiğini güvenli hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:58
Kahramanmaraş'ta kaldırımlar kar ve buza karşı temizleniyor

Yaya güvenliği için 200 personelle yoğun çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından şehir merkezinde yaya trafiğinde aksama yaşanmaması için kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yürüyüş yollarını güvenli hale getiriyor.

Belediye ekipleri, ulaşım ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla ana arterler, cadde, bulvar ve kavşaklarda kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını kesintisiz sürdürüyor. Aynı zamanda yaya güvenliğini sağlamak için kaldırımlarda da yoğun mesai yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde görev yapan ekipler, şehir merkezindeki ana caddeler ve yoğun yaya kullanımının olduğu güzergâhlarda biriken karları hızla temizliyor; buzlanma riskine karşı gerekli tedbirler uygulanıyor.

Çalışmalarda 200 personel görev alıyor. Ekipler, yürüyüş yollarının konforlu ve güvenli kullanımını sağlamak için titizlikle çalışmaya devam ediyor; özellikle vatandaşların sık kullandığı güzergâhlarda yaya trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

