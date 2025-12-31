Kahramanmaraş'ta Yaya Yolları Kar ve Buzdan Arındırılıyor

Kahramanmaraş'ta kaldırımlar kar ve buza karşı temizleniyor

Yaya güvenliği için 200 personelle yoğun çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından şehir merkezinde yaya trafiğinde aksama yaşanmaması için kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yürüyüş yollarını güvenli hale getiriyor.

Belediye ekipleri, ulaşım ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla ana arterler, cadde, bulvar ve kavşaklarda kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını kesintisiz sürdürüyor. Aynı zamanda yaya güvenliğini sağlamak için kaldırımlarda da yoğun mesai yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde görev yapan ekipler, şehir merkezindeki ana caddeler ve yoğun yaya kullanımının olduğu güzergâhlarda biriken karları hızla temizliyor; buzlanma riskine karşı gerekli tedbirler uygulanıyor.

Çalışmalarda 200 personel görev alıyor. Ekipler, yürüyüş yollarının konforlu ve güvenli kullanımını sağlamak için titizlikle çalışmaya devam ediyor; özellikle vatandaşların sık kullandığı güzergâhlarda yaya trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YAYA TRAFİĞİNDE YAŞANABİLECEK AKSAMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ŞEHİR MERKEZİNDE KALDIRIMLARDA BİRİKEN KARLARI TEMİZLEYEREK YÜRÜYÜŞ YOLLARINI GÜVENLİ HALE GETİRİYOR