Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD'dan Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 03.14 olarak kayıt altına alınırken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.