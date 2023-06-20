Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan Açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 03.14 olarak kayıt altına alınırken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Yaşam
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